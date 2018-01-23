Global Energy Solutions запускает новый проект для BP-Azerbaijan

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Global Energy Solutions (Glensol) запускает очередной проект для BP-Azerbaijan по обслуживанию электрооборудования и контрольно-измерительных приборов в регионе Азербайджан-Грузия-Турция.

Как сообщает Report, услуги Glensol охватят Сангачальский терминал, экспортные нефтепроводы Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC) и Баку-Супса, а также семь морских платформ BP. Проект предусматривает выполнение различных работ для обеспечения максимального срока бесперебойной эксплуатации электрооборудования и контрольно-измерительных приборов, их техническое обслуживание, монтаж, ввод в эксплуатацию, модификацию и инспекцию. Проект будет реализован в течение трех лет с возможностью пролонгации еще на 2 года.

По словам гендиректора Glensol Тамерлана Алиева, получение второго крупного проекта для BP за последние два года подтверждает, что Glensol входит в число лучших местных компаний в регионе: "В настоящее время мы осуществляем бизнес-деятельность на внешних рынках. В частности, деятельность в Казахстане позволит нам продемонстрировать опыт ведения бизнеса на внешних рынках. Мы гордимся, что находимся среди лидеров в оказании услуг мирового класса, представляя нашу страну на международном рынке".

Основанная в 2012 году как дочернее предприятие компании Nobel Oil Services, Glensol специализируется в сфере эксплуатации нефтепромыслов и технического обслуживания оборудования. Glensol предоставляет услуги по управлению целостностью объектов, обеспечению эксплуатационной надежности, обслуживанию и ремонту турбокомпрессорного оборудования, клапанов и насосов. К числу ее клиентов относятся SOCAR, BP и другие крупные компании.