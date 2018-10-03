Глава Total: Инвестиции в добычу возможны и при цене нефти в 60-65 долларов за баррель

Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ Цена на нефть в диапазоне 60-65 долларов за баррель достаточна для восстановления интереса к инвестициям в добычу нефти.

Как сообщает Report, такое мнение высказал глава французской нефтегазовой корпорации Total Патрик Пуянне, выступая на пленарной сессии Российской энергетической недели.

"Нам не нужна высокая цена на нефть для инвестиций. Потому что 60-65 долларов за баррель - это в принципе нормально, чтобы наладить инвестиции. Я думаю, что 80 долларов - это не потолок, потому что цена растет стремительно. Все возможно, учитывая то, что мы видели 2-3 года назад - существенную волатильность на рынке. У нас было 42 доллара год назад, сейчас мы наблюдаем 82 доллара. Это не очень хорошо для индустрии, потому что на таком уровне цен у некоторых стран с развивающейся экономикой появляются сложности, и это может повлиять на спрос", - сказал он, отметив, что в настоящее время инвестиции в добычу нефти растут.