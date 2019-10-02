Глава SOCAR: Институт нефтехимических процессов сыграл роль в подъеме нефтегазовой промышленности

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Институт нефтехимических процессов имени академика Юсифа Мамедалиева Национальной академии наук Азербайджана сыграл неоценимую роль в подъеме нефтегазовой отрасли страны.

Как сообщает Report, об этом президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев рассказал на совещании, посвященном 90-летию создания Института нефтехимических процессов.

По его словам, несколько дней назад страна торжественно отметила 25-летие Контракта века. "Нефтегазовая промышленность Азербайджана стала неотъемлемой частью глобальных экономических процессов. Все это плоды напряженной работы", - сказал он.

Р.Абдуллаев отметил, что SOCAR высоко ценит сотрудничество с институтом, и уже несколько лет поддерживает Бакинскую международную конференцию им. Ю. Мамедалиева, организуемую НАНА. Сотрудничество расширяется с каждым годом. В результате сотрудничества с 2012 года Фондом науки проводятся грантовые конкурсы.

Он также подчеркнул, что Бакинская высшая школа нефти расположена в одном здании с институтом, что открывает широкие возможности для студентов вуза: "Студентам высшей школы преподают всемирно известные преподаватели, которые работают здесь".

В завершение Р. Абдуллаев поздравил всех сотрудников с 90-летием института и пожелал им успехов в дальнейшей научной деятельности.