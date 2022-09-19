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Германия и ОАЭ подпишут контракт по поставкам СПГ

Германия и ОАЭ подпишут контракт по поставкам СПГ Германия в воскресенье подпишет контракты по сжиженному природному газу (СПГ) в Объединенных Арабских Эмиратах.
Энергетика
19 сентября 2022 г. 16:28
Германия и ОАЭ подпишут контракт по поставкам СПГ

Германия в воскресенье подпишет контракты по сжиженному природному газу (СПГ) в Объединенных Арабских Эмиратах.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщил министр экономики страны Роберт Хабек.

"Канцлер Германии Олаф Шольц, как ожидается, подпишет контракты по сжиженному природному газу во время своего визита в Объединенные Арабские Эмираты в воскресенье", — сказал он.

Канцлер Германии Олаф Шольц 24-25 сентября посетит Саудовскую Аравию, ОАЭ и Катар, где проведет переговоры по темам сотрудничества в сфере инноваций, информационных технологий и энергетики.

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Версия на английском языке Germany, UAE to ink LNG supply contract

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