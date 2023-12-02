Гарибашвили: До 85% электроэнергии в Грузии производится из ВИЭ

До 85% электроэнергии в Грузии производится посредством возобновляемых источников энергии.

До 85% электроэнергии в Грузии производится посредством возобновляемых источников энергии.

Как передает Report, об этом премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил на 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28) в Дубае.

По его словам, очевидные последствия изменения климата губительны как для людей, так и для окружающей среды: "Эти изменения требуют ожидаемого прогресса в обеспечении устойчивости к изменению климата, для чего необходимо активизировать международные усилия, в том числе сократить глобальные выбросы в два раза к 2030 году в соответствии с Парижским соглашением".

"Власти Грузии серьезно относятся к своей роли в решении проблемы изменения климата, в связи с чем в 2023 году правительство выделило 500 млн долларов США для сокращения негативного воздействия на климат", - добавил Гарибашвили.

Он также подчеркнул, что Грузия поддерживает идею того, чтобы Европа стала территорией с нулевыми выбросами.