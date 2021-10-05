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Фьючерсы на газ в Европе пробили очередную отметку

Фьючерсы на газ в Европе пробили очередную отметку Цена фьючерсов на газ в Европе обновила рекорд, впервые в истории превысив 1 450 долларов США за тыс. кубометров.
Энергетика
5 октября 2021 г. 19:25
Фьючерсы на газ в Европе пробили очередную отметку

Цена фьючерсов на газ в Европе обновила рекорд, впервые в истории превысив 1 450 долларов США за тыс. кубометров.

Как передает Report со ссылкой на "Прайм", об этом свидетельствуют данные торгов на ICE Futures.

Стоимость ноябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, открыла торги вторника на уровне чуть ниже 1 190 долларов США, в течение дня росла и в 18:29 (по бакинскому времени) подскочила до рекордных 1 456,8 доллара США, что на 25,2% превысило расчетную цену понедельника. К 18:36 цена чуть снизилась — до 1 442,4 доллара США.

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