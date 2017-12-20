Франция откажется от добычи нефти и газа к 2040 году

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Национальное собрание Франции во вторник во втором чтении приняло законопроект о запрете нефте - и газоразведки и эксплуатации месторождений углеводородного топлива с 2040 года.

Как передает Report, об этом заявил французский министр комплексных экологических преобразований Николя Юно после оглашения результатов голосования.

«Написана первая страница, заложены основы для окончательного отказа от использования Францией ископаемого топлива», — подчеркнул он.

По его словам, «данный закон не может быть отменен», однако он не будет иметь реального воздействия, если после его принятия не будут реализованы дополнительные меры по снижению добычи и потребления ископаемого топлива.

Как добавляет агентство France Presse, в качестве исключения продолжить деятельность по добыче нефти и газа после 2040 года смогут корпорации, которые не компенсировали к тому сроку свои расходы на геологоразведку.