Fitch подтвердило рейтинг еврооблигаций SGC

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг старших необеспеченных еврооблигаций ЗАО "Южный газовый коридор" (SGC) в иностранной валюте на уровне "BB+".

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг старших необеспеченных еврооблигаций ЗАО "Южный газовый коридор" (SGC) в иностранной валюте на уровне "BB+".

Как передает Report со ссылкой на Fitch, подтверждение отражает неизменное мнение агентства по еврооблигациям SGC на сумму 2 млрд долларов США со сроком погашения в 2026 году, полностью гарантированным государством (суверенный рейтинг Азербайджана - "BB+" с позитивным прогнозом).

Рейтинг отражает безусловную, несубординированную и безотзывную гарантию полного и своевременного погашения, предоставленную держателям облигаций SGC. В результате Fitch считает рейтинг облигаций равным долгосрочному РДЭ Азербайджана в иностранной валюте.

SGC - компания специального назначения, созданная указом президента в 2014 году. 51%-ов участия в компании принадлежит Министерству экономики, а 49% - Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR, "BB+"/Positive). Компания SGC создана для консолидации, управления и финансирования интересов государства в разработке газоконденсатного месторождения "Шахдениз", расширении Южно-Кавказского газопровода, реализации проектов Трансанатолийского газопровода (TANAP) и Трансадриатического газопровода (TAP).