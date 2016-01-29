​Fitch: Цена на нефть в 2018 году поднимется до 60 долларов за баррель

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Цена на нефть на мировом рынке в 2018 году поднимется до 60 долларов за баррель.

Как сообщает Report, этот прогноз озвучило международное рейтинговое агентство Fitch.

Специалисты агентства считают, что до того времени в течение двух лет на нефтяном рынке будет наблюдаться падение цен.

Fitch опубликовал два сценария развития ситуации с ценами на углеводороды. Так, при оптимистичном сценарии развития событий, в 2016 году средняя рыночная стоимость барреля нефти будет варьироваться на уровне 45 долларов. В 2017 году данный показатель вырастет до отметки в 55 долларов, а в 2016 году - до 60 долларов.

"В настоящий момент баррель нефти торгуется на отметке в 30 долларов, что является неприемлемым показателем, поскольку себестоимость нефтяных проектов достаточна высока. Низкая стоимость нефти вынудит поставщиков сократить добычу ресурса, что и приведет к повышению стоимости черного золота", - отмечается в прогнозе Fitch.

Согласно прогнозам экономистов, нефть начнет укреплять свои позиции уже в текущем году.