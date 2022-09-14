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Финляндия установила рекорд в ЕС по сокращению потребления газа

Финляндия установила рекорд в ЕС по сокращению потребления газа Финляндия в первой половине года в два раза сократила потребление природного газа.
Энергетика
14 сентября 2022 г. 11:36

Финляндия в первой половине года в два раза сократила потребление природного газа.

Как передает Report, об этом сообщает финская газета Helsingin sanomat.

При этом в стране не было зафиксировано "значительных перебоев" в производстве или отоплении домов.

С января по август Финляндия потребила около 8,8 тераватт-часов природного газа. Это почти вдвое ниже, чем за аналогичный период 2021 года (17,8 тераватт-часов). Сокращение потребления почти на 50% является рекордом для стран Евросоюза (ЕС).

По данным аналитического центра Brugel, ни одной другой стране ЕС не удалось так ощутимо снизить потребление газа. В первой половине года потребление газа в ЕС сократилось только на 6% в годовом исчислении, а в некоторых странах даже был отмечен небольшой рост.

В июле ЕС согласовал план по сокращению спроса на газ на 15% в ближайшую зиму. В августе Еврокомиссия (ЕК) объявила, что примет чрезвычайные меры для снижения цен на электроэнергию. Власти европейских стран выделили 114 млрд евро в помощь населению и компаниям из-за роста цен на электроэнергию.

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