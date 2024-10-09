О нас

Exxon Mobil ведет переговоры о продаже доли в одном из НПЗ Германии

Exxon Mobil ведет переговоры о продаже доли в одном из НПЗ Германии Нефтяная компания Exxon Mobil ведет переговоры о продаже другим акционерам своей доли в 25% во втором по величине нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) Германии Miro в городе Карлсруэ (федеральная земля Баден-Вюртемберг).
Энергетика
9 октября 2024 г. 16:16
Exxon Mobil ведет переговоры о продаже доли в одном из НПЗ Германии

Нефтяная компания Exxon Mobil ведет переговоры о продаже другим акционерам своей доли в 25% во втором по величине нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) Германии Miro в городе Карлсруэ (федеральная земля Баден-Вюртемберг).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Bloomberg.

Компания планировала продать свою долю в НПЗ Alcmene еще год назад, однако сделка так и не была завершена из-за приостановки процесса продажи по решению суда в начале года. Согласно постановлению судебных властей, Exxon Mobil перед сделкой должна была получить согласие всех акционеров НПЗ на ее совершение.

Источники сообщили, что сейчас компания ведет переговоры с другим акционером НПЗ - энергокомпанией Shell, по итогам которых может быть достигнуто соглашение о продаже доли Exxon Mobil.

Компания также ведет переговоры о продаже НПЗ во Франции консорциуму, включающему сингапурскую Trafigura Group. В то же время Shell находится в процессе заключения сделки о продаже своих активов в сфере нефтепереработки и химической промышленности в Сингапуре группе компаний с участием Glencore.

НПЗ Miro в Карлсруэ входит в число трех германских заводов, контроль над которыми власти Германии получили в сентябре 2022 года в результате передачи Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing GmbH под управление Федерального сетевого агентства страны.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Пакистанский эксперт: Запад использует климатическую повестку для давления, а не решения проблем
Пакистанский эксперт: Запад использует климатическую повестку для давления, а не решения проблем
9 октября 2024 г. 14:03
Паола Северино: Выпускники итало-азербайджанского университета смогут получать двойные дипломы
Паола Северино: Выпускники итало-азербайджанского университета смогут получать двойные дипломы
9 октября 2024 г. 11:36
Питер Тейс: COP29 в Баку станет ключевым событием, несмотря на нападки Запада на Азербайджан
Питер Тейс: COP29 в Баку станет ключевым событием, несмотря на нападки Запада на Азербайджан
8 октября 2024 г. 10:40
Эксперт: Жду от COP29 прогресса по новым целям климатического финансирования
Эксперт: Жду от COP29 прогресса по новым целям климатического финансирования
7 октября 2024 г. 11:54
Кеми Себа: COP29 станет важной платформой для обсуждения неоколониализма в свете экологических проблем Африки
Кеми Себа: COP29 станет важной платформой для обсуждения неоколониализма в свете экологических проблем Африки
5 октября 2024 г. 18:59
Данни Босс Сингома: Инициатива Баку - шаг к объединению Африки против неоколониализма 
Данни Босс Сингома: Инициатива Баку - шаг к объединению Африки против неоколониализма 
3 октября 2024 г. 14:18
Стивен Гамбург: Сокращение выбросов метана в нефтегазовой отрасли - главное условие защиты окружающей среды
Стивен Гамбург: Сокращение выбросов метана в нефтегазовой отрасли - главное условие защиты окружающей среды
3 октября 2024 г. 12:26
Ник Бейкер: Великобритания поддерживает приоритеты председательством Азербайджана по COP29 - ИНТЕРВЬЮ
ФотоНик Бейкер: Великобритания поддерживает приоритеты председательством Азербайджана по COP29 - ИНТЕРВЬЮ
30 сентября 2024 г. 13:59
Завтра в Нью-Йорке пройдет встреча глав МИД Азербайджана и Армении
Завтра в Нью-Йорке пройдет встреча глав МИД Азербайджана и Армении
25 сентября 2024 г. 14:19
Директор Нацбиблиотеки: Создание цифровой библиотеки тюркоязычных стран может занять не менее пяти лет
ФотоДиректор Нацбиблиотеки: Создание цифровой библиотеки тюркоязычных стран может занять не менее пяти лет
25 сентября 2024 г. 13:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi