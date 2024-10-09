Exxon Mobil ведет переговоры о продаже доли в одном из НПЗ Германии

Нефтяная компания Exxon Mobil ведет переговоры о продаже другим акционерам своей доли в 25% во втором по величине нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) Германии Miro в городе Карлсруэ (федеральная земля Баден-Вюртемберг).

Нефтяная компания Exxon Mobil ведет переговоры о продаже другим акционерам своей доли в 25% во втором по величине нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) Германии Miro в городе Карлсруэ (федеральная земля Баден-Вюртемберг).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Bloomberg.

Компания планировала продать свою долю в НПЗ Alcmene еще год назад, однако сделка так и не была завершена из-за приостановки процесса продажи по решению суда в начале года. Согласно постановлению судебных властей, Exxon Mobil перед сделкой должна была получить согласие всех акционеров НПЗ на ее совершение.

Источники сообщили, что сейчас компания ведет переговоры с другим акционером НПЗ - энергокомпанией Shell, по итогам которых может быть достигнуто соглашение о продаже доли Exxon Mobil.

Компания также ведет переговоры о продаже НПЗ во Франции консорциуму, включающему сингапурскую Trafigura Group. В то же время Shell находится в процессе заключения сделки о продаже своих активов в сфере нефтепереработки и химической промышленности в Сингапуре группе компаний с участием Glencore.

НПЗ Miro в Карлсруэ входит в число трех германских заводов, контроль над которыми власти Германии получили в сентябре 2022 года в результате передачи Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing GmbH под управление Федерального сетевого агентства страны.