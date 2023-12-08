Евросоюз готовит новый законопроект против поставщиков газа из России

Евросоюз (ЕС) хочет предоставить странам-членам полномочия запрещать компаниям из России и Беларуси покупать мощности в своих газопроводах и терминалах СПГ.

Евросоюз (ЕС) хочет предоставить странам-членам полномочия запрещать компаниям из России и Беларуси покупать мощности в своих газопроводах и терминалах СПГ.

Как передает Report, об этом пишет газета The Financial Times со ссылкой на черновой текст, предложенный Брюсселем.

"ЕС собирается предоставить государствам-членам полномочия прекращать импорт газа из России и Беларуси... Согласно проекту юридического текста, предложенному Брюсселем... , любая страна-член сможет запретить компаниям из России и Беларуси покупать мощности в своих газопроводах и терминалах СПГ", - пишет издание со ссылкой на документ.

По словам высокопоставленного чиновника блока, это предложение может предоставить энергетическим компаниям ЕС основу для выхода из контрактов с российскими поставщиками газа без необходимости выплаты компенсации.

Согласно законопроекту, государствам-членам ЕС будет разрешено "частично или, где это оправдано, полностью ограничить" доступ к инфраструктуре газовым операторам из России и Белоруссии, "где это необходимо для защиты основных интересов безопасности".

Ожидается, что переговорщики из стран-членов ЕС и Европарламента одобрят проект текста в пятницу, отмечает издание. Окончательная версия еще должна быть официально одобрена парламентом и государствами-членами, добавляет издание.