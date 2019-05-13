​Эльмар Мамедъяров: Мы думаем над расширением географии ЮГК

"Мы думаем над расширением географии "Южного газового коридора" (ЮГК)".

Как сообщает Report, об этом 13 мая заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров на заседании министров иностранных дел Восточное партнерство в Брюсселе.

"Мы продолжаем наше стратегическое партнерство в энергетической сфере посредством реализации "Южного газового коридора". Основная часть работ по этому проекту уже завершена. Процесс строительства Трансадриатического газопровода (TAP) находится на последней стадии. Мы думаем также над расширением "Южного газового коридора" с географической точки зрения, что позволит привлечь большие объемы газа через территорию Азербайджана в страны ЕС. Пользуясь случаем, хотел бы призвать коллег из европейских столиц, приложить все возможные усилия для превращения данного газового коридора в совместное достижение Азербайджана и ЕС", - сообщил министр.