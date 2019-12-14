Турецкий эколог: В TANAP и STAR вопросу охраны окружающей среды уделено максимальное внимание

В проектах Трансанатолийского газопровода (TANAP) и нефтеперерабатывающего завода STAR вопросу охраны окружающей среды было уделено максимальное внимание.

Об этом Report сказал председатель Палаты инженеров-экологов Турции Баран Бозоглу.

По его словам, наряду с этим, в данном вопросе значимую роль сыграло и использование технологий, не загрязняющих окружающую среду.

"В очистительные установки НПЗ STAR вложены значительные инвестиции. Эти проекты играют важную роль с точки зрения трансфера технологий и повышения знаний. Этими инвестициями достигаются продвижения и в сфере человеческих ресурсов. Такие крупные проекты, как TANAP и STAR вносят свой вклад и в сферу занятости".

Председатель Палаты инженеров-экологов Турции Баран Бозоглу "Очень большую значимость имеют используемые в данном проекте технологии, не загрязняющие окружающую среду".

По данным консорциума TANAP, вдоль всего трубопровода определены уязвимые регионы. В ходе работы были обнаружены неизвестные ранее науке 9 видов жуков и один вид растения. Чтобы уязвимые регионы и природные источники не пострадали, были проведены работы, обеспечивающие предотвращение или снижение воздействия на окружающую среду.

Отмечается, что на НПЗ STAR регулярно проверяется воздействие работ на окружающую среду и осуществляются образцовые работы, соответствующие мировым стандартам.

TANAP, являющийся частью "Южного газового коридора", берет свое начало на границе Турции с Грузией и в районе Ипсала провинции Эдирне, у греческой границы подсоединяется к Трансадриатическому трубопроводу (TAP), посредством которого природный газ из Азербайджана будет поставляться в европейские страны.

12 июня 2018 года состоялась официальная церемония открытия данного участка. 30 июня начались первые поставки коммерческого газа в Турцию по TANAP. Пропускная способность трубопровода составит 16 миллиардов кубометров в год, из которых 6 миллиардов кубометров будут поставляться в Турцию, остальная часть в Европу.

НПЗ STAR является одним из крупных инвестиционных проектов Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), осуществляемых в Турции. 19 октября 2018 года состоялась церемония открытия НПЗ STAR. Фундамент завода был заложен 25 октября 2011 года. Перерабатывающая мощность НПЗ составляет 10 млн тонн сырой нефти в год.