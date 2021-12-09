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ЕИБ выделил 30 млн евро на финансирование IGB

ЕИБ выделил 30 млн евро на финансирование IGB Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) выделил третий транш на финансирование строительства интерконнектора Греция-Болгария (IGB).
Энергетика
9 декабря 2021 г. 15:55
ЕИБ выделил 30 млн евро на финансирование IGB

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) выделил третий транш кредита на финансирование строительства интерконнектора Греция-Болгария (IGB).

Как передает Report со ссылкой на Natural Gas World, транш в размере 30 млн евро банк выделил после проверки хода реализации проекта.

Согласно информационному агентству FOCUS, последний транш в размере 19,9 млн евро предполагается выплатить во втором квартале 2022 года. Так, банк выделяет в общей сложности 110 млн евро на строительство газопровода.

Общая протяженность IGB составляет 182 км, из них 151 км пройдет по территории Болгарии, а 31 км – Греции. Годовая пропускная способность газопровода предусмотрена в объеме 3 млрд кубометров, но при наличии спроса мощности могут быть расширены до 5 млрд кубометров в год.

IGB предназначен для экспорта в Болгарию природного газа, добываемого в рамках второй фазы разработки газоконденсатного месторождения "Шахдениз" в азербайджанском секторе Каспия. Интерконнектор будет присоединен к ТAP. Болгария через IGB будет получать 1 млрд кубометров азербайджанского газа в год.

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