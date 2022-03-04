EIA снизил прогноз максимальной цены на Brent к 2050 году до 170 долларов

Минэнерго США (EIA) обновило прогноз максимально возможной цены на нефть марки Brent к 2050 году, слегка снизив его - с 173 до 170 долларов США за баррель.

Минэнерго США (EIA) обновило прогноз максимально возможной цены на нефть марки Brent к 2050 году, слегка снизив его - с 173 до 170 долларов США за баррель.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", это следует из прогноза Annual Energy Outlook 2022 (AEO), подготовленного EIA.

Также был скорректирован прогноз стоимости Brent в базовом сценарии, с 95 до 90 долларов за баррель, и при сценарии низких цен, с 48 до 45 долларов за баррель.

Как следует из отчета, добыча нефти в США в настоящее время приближается к рекордно высокому уровню - около 11 млн баррелей в сутки. Американские власти ожидают, что к 2030 году при базовом сценарии она выйдет на полку примерно в 13 млн баррелей в сутки и в дальнейшем останется на таком уровне в последующие 20 лет.

В министерстве также отмечают рост добычи природного газа. На текущий момент она составляет около 991 млрд кубометров в год, а в перспективе ее увеличение будет зависеть от цены и объемов экспорта.

При этом высокий сценарий поставок нефти и газа из США предусматривает рост их добычи к 2050 году до 17,8 млн баррелей в сутки и 1,5 трлн кубометров в год соответственно. Однако большое влияние на отрасль, особенно в ближайшей перспективе, будет оказывать пандемия COVID-19.

EIA отмечает, что данные виды топлива останутся основными источниками энергии в Соединенных Штатах до 2050 года, но в то же время будет быстро расти потребление возобновляемых источников.

"Стимулы ветровой и солнечной энергии наряду со снижением стоимости технологий поддерживают сильную конкуренцию с природным газом в производстве электричества, в то время как доля угля и атомной энергии в структуре производства электроэнергии в США снижается", - говорится в отчете.