ЕБРР: TAP способствует переходу от использования угля к газу в Западных Балканах

Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Строительство Трансадриатического трубопровода (ТАР) поможет Западным Балканам перейти от угля к газу.

Как передает Report, об этом говорится в докладе, опубликованном Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР).

В публикации отмечено, что Западные Балканы должны объединить свои силы, чтобы перейти от использования угля к гидроэнергетике, возобновляемым источникам энергии и газу, чтобы уменьшить загрязнение.

В настоящее время на угольные электростанции приходится значительная доля электроэнергии в регионе, при этом количество углерода, выброшенного в атмосферу, в три раза превышает средний показатель по странам ЕС.

Как отмечает банк, для сокращения выбросов углерода, региону следует больше сосредоточиться на использовании природного газа.

"Строительство Трансадриатического трубопровода (ТАР), который принесет региону около 10 млрд куб. м газа из Азербайджана через Трансанатолийский трубопровод (TANAP), Грецию и Албанию и через Адриатическое море в Италию, откроет новые возможности перехода от угля к газу", - отмечается в докладе.

ЕБРР отмечает, что эти меры могут помочь Западным Балканам сократить выбросы углекислого газа, обеспечивая при этом безопасную и устойчивую энергию по более низкой цене.