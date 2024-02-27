ЕБРР предоставит Азербайджану первый кредит для "зеленого" перехода

Совет директоров Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) планирует 1 мая рассмотреть предоставление суверенного кредита ОАО "Азерэнержи" в размере до 30 млн долларов США для финансирования покупки автотрансформаторного оборудования для арматурн

Совет директоров Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) планирует 1 мая рассмотреть предоставление суверенного кредита ОАО "Азерэнержи" в размере до 30 млн долларов США для финансирования покупки автотрансформаторного оборудования для арматурных работ на четырех действующих подстанциях в Азербайджане.

Как передаёт Report со ссылкой на ЕБРР, заемщиком кредита выступит Министерства финансов Азербайджана, а реализацией проекта займется "Азерэнержи" - госпредприятие, отвечающее за производство и передачу электроэнергии в стране. Общая стоимость проекта составит 30 млн долларов США.

"Проект поможет повысить гибкость энергосистемы Азербайджана, необходимую для интеграции мощностей возобновляемой энергетики. Успешная реализация проекта послужит примером для дальнейших проектов по укреплению сетей, которые важны для интеграции проектов возобновляемой энергетики в стране", - говорится в сообщении.

Как отмечает ЕБРР, проект способствует повышению качества "устойчивого" перехода, позволяя подключать запланированные установки возобновляемой энергии, что в настоящее время невозможно из-за неадекватности сети или может привести к уменьшению сокращения существующих установок возобновляемой энергии.

Проект также будет способствовать повышению качества "зеленого" перехода, предполагая участие в политике, направленной на проведение институциональных реформ и приведение к структурным изменениям во всех секторах.

"Банк активно участвует в развитии политического диалога в Азербайджане. Этот проект станет первым проектом ЕБРР, направленным на модернизацию энергосистемы, необходимую для повышения гибкости энергосистемы и интеграции мощностей возобновляемой энергетики в Азербайджане. Таким образом, успешная реализация проекта станет примером и воспроизводимым стандартом для дальнейших проектов по укреплению сетей, которые важны для интеграции будущих проектов в области возобновляемых источников энергии", - отмечает ЕБРР.

Ожидается, что экологические и социальные риски, связанные с закупкой и заменой трансформаторов на четырех подстанциях, будут зависеть от конкретной площадки. Экологическая и социальная экспертиза (ESDD) будет проводиться независимым консультантом и включать оценку систем экологического и социального управления клиента, посещение объекта и обзор текущей деятельности клиента и предлагаемого проекта.

По ожиданиям банка, проект принесет косвенные экологические выгоды за счет модернизации мощности подстанций для поддержки перехода к интеграции возобновляемых источников энергии. Ключевые экологические и социальные последствия, связанные с предлагаемыми инвестициями, включают условия труда, охрану труда и технику безопасности, включая электробезопасность и безопасность дорожного движения, управление подрядчиками во время замены и технического обслуживания, вопросы предотвращения загрязнения, такие как управление опасными отходами, а также жалобы заинтересованных сторон проекта. Воздействия на биоразнообразие, культурное наследие или экономическое перемещение не ожидается, поскольку монтажные работы будут проводиться на существующих площадках подстанций. На данном этапе никаких сопутствующих объектов не выявлено. В рамках комплексной проверки также будут рассмотрены экосоциальные риски в цепочке поставок проекта и меры по замене старых трансформаторов.

На основе ESDD будет разработан План экологических и социальных мероприятий (ESAP) для структурирования существующих операций клиента и проекта в соответствии с требованиями к деятельности банка (ТР) и передовой отраслевой практикой.

Банк будет контролировать соблюдение ТР путем рассмотрения годовых отчетов, подготовленных клиентом по экологическим и социальным вопросам. При необходимости банк также будет осуществлять мониторинг объектов.

В рамках проекта не исключается возможность предоставления грантового финансирования, источник которого выясняется.