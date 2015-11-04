​Дэнис Лемаршаль: За последние несколько лет затраты на нефтедобычу выросли в 5 раз

Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ За последние несколько лет себестоимость добычи одного барреля нефти выросла в 5 раз. Как сообщает Report, об этом заявил на конференции-выставке SPE Annual Caspian Technical Conference and Exibition исполнительный директор Total по Азербайджану Дэнис Лемаршаль.

Д.Лемаршаль назвал несколько причин роста затрат: "На рост затрат влияют инфляция, вопросы экологии, технической безопасности и другие факторы. Именно поэтому, начиная с 2014 года, наш основной подход связан с урегулированием расходов".