Дания хочет заблокировать строительство "Северного потока - 2"

Баку. 27 июня. REPORT.AZ/ В Дании намерены задержать реализацию российского проекта "Северный поток - 2".

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом во время пресс-конференции заявил премьер-министр страны Ларс Люкке Расмуссен после встречи со своим украинским коллегой Владимиром Гройсманом.

По его словам, в датский парламент внесли законодательные инициативы, которые позволят наложить вето или же задержать строительство.

"Моя позиция заключается в том, что у этого проекта есть геополитическая, европейская импликация, и сама Дания его решить не может", - заявил Расмуссен.

Он также предложил вынести обсуждение проекта на общеевропейский уровень.