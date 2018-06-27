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    Дания хочет заблокировать строительство "Северного потока - 2"

    Баку. 27 июня. REPORT.AZ/ В Дании намерены задержать реализацию российского проекта "Северный поток - 2". 

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом во время пресс-конференции заявил премьер-министр страны Ларс Люкке Расмуссен после встречи со своим украинским коллегой Владимиром Гройсманом.

    По его словам, в датский парламент внесли законодательные инициативы, которые позволят наложить вето или же задержать строительство.

    "Моя позиция заключается в том, что у этого проекта есть геополитическая, европейская импликация, и сама Дания его решить не может", - заявил Расмуссен.

    Он также предложил вынести обсуждение проекта на общеевропейский уровень.

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