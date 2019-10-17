CNG AUTOGAS предлагает выгодный кредит для установки оборудования CNG

ООО CNG AUTOGAS устанавливающее газобалонное оборудование на транспортные средства для использования компримированного природного газа (compressed natural gas или CNG) приступает к оказанию услуг на условиях внутреннего кредита.

Об этом сообщили Report в компании.

"Установка газобалонного оборудования на условиях внутреннего кредита без первоначального взноса продолжительностью до 12 месяцев является отличной возможностью для водителей, так как, начиная с первого месяца, создает возможность экономии по причине выгодной цены CNG и в связи с отсутствием необходимости первоначальных расходов. На сегодняшний день установить газобалонное оборудование на условиях этого внутреннего кредита могут граждане, зарегистрированные в Баку и его окрестностях, являющиеся владельцами или управляющие транспортными средствами на основании нотариально заверенной генеральной доверенности", - говорится в заявлении.

Следует отметить, что CNG – это полностью соответствующее требованиям экологического стандарта ЕВРО-6, наиболее экологически чистое и безопасное топливо из всех находящихся в широком использовании видов моторного топлива.