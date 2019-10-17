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CNG AUTOGAS предлагает выгодный кредит для установки оборудования CNG

CNG AUTOGAS предлагает выгодный кредит для установки оборудования CNG

ООО CNG AUTOGAS устанавливающее газобалонное оборудование на транспортные средства для использования компримированного природного газа (compressed natural gas или CNG) приступает к оказанию услуг на условиях внутреннего кредита.

Об этом сообщили Report в компании.

"Установка газобалонного оборудования на условиях внутреннего кредита без первоначального взноса продолжительностью до 12 месяцев является отличной возможностью для водителей, так как, начиная с первого месяца, создает возможность экономии по причине выгодной цены CNG и в связи с отсутствием необходимости первоначальных расходов. На сегодняшний день установить газобалонное оборудование на условиях этого внутреннего кредита могут граждане, зарегистрированные в Баку и его окрестностях, являющиеся владельцами или управляющие транспортными средствами на основании нотариально заверенной генеральной доверенности", - говорится в заявлении.

Следует отметить, что CNG – это полностью соответствующее требованиям экологического стандарта ЕВРО-6, наиболее экологически чистое и безопасное топливо из всех находящихся в широком использовании видов моторного топлива.

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