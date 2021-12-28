О нас
Report Georgia
Аудио новости

Число перевозящих СПГ из США в Европу танкеров увеличилось на треть

Число перевозящих СПГ из США в Европу танкеров увеличилось на треть Число танкеров, осуществляющих перевозки сжиженного природного газа из США в страны Европы, за выходные увеличилось на треть, с 15 до 20 судов.
Энергетика
28 декабря 2021 г. 10:45
Число перевозящих СПГ из США в Европу танкеров увеличилось на треть

Число танкеров, осуществляющих перевозки сжиженного природного газа из США в страны Европы, за выходные увеличилось на треть, с 15 до 20 судов.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС

"20 танкеров с американским газом направлялись в Европу, за день до Рождества их количество составляло 15", - говорится в сообщении агентства. Еще 14 судов "следовали в том же направлении", но все еще ожидали "окончательных распоряжений".

По данным Bloomberg, цены на газ на европейских рынках падали четыре дня подряд из-за ожиданий американских поставок. Тем не менее стоимость голубого топлива все еще в 10 раз больше, чем год назад.

В этих условиях цена газа на нидерландском хабе TTF осенью этого года впервые в истории преодолела отметку в 1 000 долларов США за тыс. кубометров, а в декабре - 2 000 долларов за тыс. кубометров. Однако стоимость фьючерсов на хабе TTF волатильна из-за спекулятивного фактора и не отражает реальную цену физических поставок в Европу.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ABŞ-dan Avropaya LNG daşımaları artıb

Самое важное

Гарибашвили: Грузия внесла значительный вклад в дело мира и стабильности в регионе
Гарибашвили: Грузия внесла значительный вклад в дело мира и стабильности в регионе
28 декабря 2021 г. 00:50
Гарибашвили: Баку и Ереван заинтересованы в переходе на новый этап отношений
Гарибашвили: Баку и Ереван заинтересованы в переходе на новый этап отношений
28 декабря 2021 г. 00:47
ГЭЦ объявил даты экзаменов в январе и феврале
ГЭЦ объявил даты экзаменов в январе и феврале
27 декабря 2021 г. 15:34
Ильхам Алиев принял участие в открытии воинской части в Гадруте
ФотоИльхам Алиев принял участие в открытии воинской части в Гадруте
24 декабря 2021 г. 22:37
Мехрибан Алиева поделилась публикацией с Верхней мечети Гевхар-Аги
Мехрибан Алиева поделилась публикацией с Верхней мечети Гевхар-Аги
24 декабря 2021 г. 22:25
Президент: Сегодня меня печалит лишь то, что мой отец не дожил до этого дня
Президент: Сегодня меня печалит лишь то, что мой отец не дожил до этого дня
24 декабря 2021 г. 20:01
Президент: Я всегда говорил, наступит день, и наши оккупированные земли будут освобождены
Президент: Я всегда говорил, наступит день, и наши оккупированные земли будут освобождены
24 декабря 2021 г. 19:52
Глава МИД Ирана: Мы договорились открыть новую страницу в азербайджано-иранских отношениях
Глава МИД Ирана: Мы договорились открыть новую страницу в азербайджано-иранских отношениях
24 декабря 2021 г. 16:26
Мария Захарова: Дверь для участия Грузии в формате 3+3 всегда остается открытой
Мария Захарова: Дверь для участия Грузии в формате "3+3" всегда остается открытой
24 декабря 2021 г. 16:19
Захарова: РФ приветствует участие ЕС в делимитации армяно-азербайджанской границы
Захарова: РФ приветствует участие ЕС в делимитации армяно-азербайджанской границы
24 декабря 2021 г. 16:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi