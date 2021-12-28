Число перевозящих СПГ из США в Европу танкеров увеличилось на треть

Число танкеров, осуществляющих перевозки сжиженного природного газа из США в страны Европы, за выходные увеличилось на треть, с 15 до 20 судов.

Число танкеров, осуществляющих перевозки сжиженного природного газа из США в страны Европы, за выходные увеличилось на треть, с 15 до 20 судов.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС

"20 танкеров с американским газом направлялись в Европу, за день до Рождества их количество составляло 15", - говорится в сообщении агентства. Еще 14 судов "следовали в том же направлении", но все еще ожидали "окончательных распоряжений".

По данным Bloomberg, цены на газ на европейских рынках падали четыре дня подряд из-за ожиданий американских поставок. Тем не менее стоимость голубого топлива все еще в 10 раз больше, чем год назад.

В этих условиях цена газа на нидерландском хабе TTF осенью этого года впервые в истории преодолела отметку в 1 000 долларов США за тыс. кубометров, а в декабре - 2 000 долларов за тыс. кубометров. Однако стоимость фьючерсов на хабе TTF волатильна из-за спекулятивного фактора и не отражает реальную цену физических поставок в Европу.