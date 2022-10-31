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Число нефтяных и газовых буровых установок в США в октябре увеличилось

Число нефтяных и газовых буровых установок в США в октябре увеличилось Число действующих нефтяных и газовых буровых установок в США по итогам прошедшей недели снизилось. Однако в целом в октябре число указанных установок продемонстрировало первое месячное увеличение с июля.
Энергетика
31 октября 2022 г. 11:48
Число нефтяных и газовых буровых установок в США в октябре увеличилось

Число действующих нефтяных и газовых буровых установок в США по итогам прошедшей недели снизилось. Однако в целом в октябре число указанных установок продемонстрировало первое месячное увеличение с июля.

Как передает Report, об этом в пятницу сообщили в нефтесервисной компании Baker Hughes. Буровая активность сохраняла устойчивость, несмотря на высокие цены на энергоносители и снижение прибыли.

Число действующих нефтяных и газовых буровых установок, опережающий индикатор добычи, на неделе 22-28 октября снизилось на 3 единицы, до 768 единиц.

Несмотря на снижение по итогам отчетной недели, в целом в октябре число действующих нефтяных и газовых буровых установок оказалось на 224 единицы, или 41%, выше прошлогоднего показателя.

Число нефтяных буровых установок на отчетной неделе снизилось на 2 единицы, до 610 единиц. Число газовых буровых установок сократилось на 1 единицу, до 156 единиц.

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Версия на английском языке US posts increase in number of oil and gas drilling rigs

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