Цены на нефть выросли более чем на 1%

Цены на нефть выросли по итогам предпраздничных торгов во вторник, восстановив понесенные накануне потери.

Цены на нефть выросли по итогам предпраздничных торгов во вторник, восстановив понесенные накануне потери.

Как передает Report, стоимость февральских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures поднялась на $0,95 (1,3%), до $73,58 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на февраль на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали на $0,86 (1,2%), до $70,1 за баррель.

Сообщения СМИ о том, что в 2025 году Китай может выпустить специальные казначейские облигации на рекордную сумму 3 трлн юаней ($411 млрд) с целью привлечения средств на поддержку национальной экономики, обнадежили нефтяных трейдеров. Китай является одним из крупнейших мировых импортеров и потребителей нефти.

Поддержку котировкам продолжают оказывать опасения, связанные с геополитической напряженностью в Восточной Европе и на Ближнем Востоке, а также перспектива ужесточения санкций против России и Ирана.

Между тем сдерживающее влияние на нефтяные цены оказывают ожидания избытка предложения сырой нефти на фоне неясных перспектив спроса и укрепление доллара США, делающее сырьевые товары менее привлекательными.

В среду биржи США, Великобритании, Германии Франции и других стран Европы, а также Гонконга, Южной Кореи и Австралии закрыты в связи в Рождеством. Многие площадки останутся закрытыми и в четверг.