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Цены на нефть снизились после двухдневного роста

Цены на нефть снизились после двухдневного роста Мировые цены на нефть в среду утром незначительно снизились после двухдневного роста.
Энергетика
5 октября 2022 г. 10:02
Цены на нефть снизились после двухдневного роста

Мировые цены на нефть в среду утром незначительно снизились после двухдневного роста.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,07%, до 91,74 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI - на 0,16%, до 86,38 доллара.

Снижению способствует сообщения о том, что ОПЕК+ рассмотрит возможность сокращения добычи "черного золота" более чем на 1 млн баррелей в сутки на заседании в Вене, который состоится 5 октября. Так, за два дня стоимость нефти марки Brent увеличилась на 4,33%, марки WTI - на 8,67%.

Рынки также в ожидании еженедельной статистики Минэнерго США о запасах нефти. Эти данные будут обнародованы сегодня вечером. Аналитики полагают, что коммерческие запасы нефти за неделю по 30 сентября выросли на 2 млн баррелей.

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Версия на азербайджанском языке Neftin qiyməti düşüb
Версия на английском языке Oil prices fall after two days of growth

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