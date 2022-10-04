О нас

Нефть подорожала на перспективах сокращения добычи ОПЕК+

Нефть подорожала на перспективах сокращения добычи ОПЕК+ Мировые цены на нефть во вторник утром выросли на возможном снижении добычи ОПЕК+.
Энергетика
4 октября 2022 г. 09:07
Нефть подорожала на перспективах сокращения добычи ОПЕК+

Мировые цены на нефть во вторник утром выросли на возможном снижении добычи ОПЕК+.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,45%, до 89,26 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI - на 0,25%, до 83,85 доллара.

В среду, 5 октября, в Вене состоится встреча ОПЕК+. На заседании альянс рассмотрит вариант сокращения добычи "черного золота" более чем на 1 млн баррелей в сутки, сообщало в воскресенье агентство Bloomberg. Это сообщение поддерживает рост котировок нефти.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке OPEC+ alyansının hasilatı azaltma ehtimalı nefti bahalaşdırıb
Версия на английском языке Oil rises on prospects of OPEC+ production cuts

Экслюзивные новости

Хюррам Бхаттин: Стремимся создать условия для выхода азербайджанских стартапов на рынки Дубая и Пакистана
Хюррам Бхаттин: Стремимся создать условия для выхода азербайджанских стартапов на рынки Дубая и Пакистана
3 октября 2022 г. 15:39
Азербайджан приглашает международные платежные системы в страну
Азербайджан приглашает международные платежные системы в страну
30 сентября 2022 г. 17:59
Посол: Иранские компании начнут работу на освобожденных территориях
Посол: Иранские компании начнут работу на освобожденных территориях
30 сентября 2022 г. 15:44
Стартапы смогут работать на финансовых рынках после года деятельности под контролем ЦБА
Стартапы смогут работать на финансовых рынках после года деятельности под контролем ЦБА
30 сентября 2022 г. 15:34
Назначен новый руководитель аппарата Госагентства
Назначен новый руководитель аппарата Госагентства
30 сентября 2022 г. 10:38
Офицер: На захваченном у врага танке мы вступили в бои за Шушу
ФотоОфицер: На захваченном у врага танке мы вступили в бои за Шушу
28 сентября 2022 г. 17:31
Посол Германии: Мир на Южном Кавказе необходим для привлечения иностранных инвестиций
Посол Германии: Мир на Южном Кавказе необходим для привлечения иностранных инвестиций
28 сентября 2022 г. 12:24
Посол: Германские компании могут сыграть большую роль в реконструкции Карабаха
ФотоПосол: Германские компании могут сыграть большую роль в реконструкции Карабаха
28 сентября 2022 г. 10:39
Освобожденный Изюм
ФотоОсвобожденный Изюм
28 сентября 2022 г. 10:22
Первый день боя: Пошли вперед на врага, не снижая темпа атаки
ФотоПервый день боя: Пошли вперед на врага, не снижая темпа атаки
27 сентября 2022 г. 10:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi