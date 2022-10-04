Нефть подорожала на перспективах сокращения добычи ОПЕК+

Мировые цены на нефть во вторник утром выросли на возможном снижении добычи ОПЕК+.

Мировые цены на нефть во вторник утром выросли на возможном снижении добычи ОПЕК+.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,45%, до 89,26 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI - на 0,25%, до 83,85 доллара.

В среду, 5 октября, в Вене состоится встреча ОПЕК+. На заседании альянс рассмотрит вариант сокращения добычи "черного золота" более чем на 1 млн баррелей в сутки, сообщало в воскресенье агентство Bloomberg. Это сообщение поддерживает рост котировок нефти.