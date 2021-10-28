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Цены на нефть продолжили снижение на данных о росте ее запасов в США

Цены на нефть продолжили снижение на данных о росте ее запасов в США Мировые цены на нефть в четверг утром продолжили резкое снижение среды на данных о росте запасов этого сырья в США, свидетельствуют данные торгов.
Энергетика
28 октября 2021 г. 09:17
Цены на нефть продолжили снижение на данных о росте ее запасов в США

Мировые цены на нефть в четверг утром продолжили резкое снижение среды на данных о росте запасов этого сырья в США, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Report со ссылкой на Prime, по состоянию на 8.33 (по бакинскому времени) цена январских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 2,03%, до 82,17 доллара США за баррель, декабрьские фьючерсы на WTI подешевели на 1,81%, до 81,14 доллара США за баррель.

На рынке нефти в четверг утром продолжается отрицательная динамика, после того как накануне минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 22 октября, выросли на 4,3 миллиона баррелей, или на 1% — до 430,8 миллиона баррелей. Аналитики ожидали роста показателей лишь на 1,9 миллиона баррелей, а Американский институт нефти (API) ранее сообщил об увеличении на 2,3 миллиона.

Кроме того, трейдеры следят за перспективой возобновления ядерных переговоров Ирана со странами Евросоюза.

"Дальнейшие поставки могут поступать из Ирана, поскольку возобновление ядерных переговоров между страной и ЕС предполагает возможность того, что он вскоре снова сможет экспортировать нефть", — сказали газете Wall Street Journal аналитики CBA.

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