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Цены на газ в Европе снизились примерно на 2%

Цены на газ в Европе снизились примерно на 2% Биржевые цены на газ в Европе в начале торгов в четверг умеренно снижаются, держатся на уровне 2 тыс. долларов за тысячу кубометров.
Энергетика
29 сентября 2022 г. 11:48
Цены на газ в Европе снизились примерно на 2%

Биржевые цены на газ в Европе в начале торгов в четверг умеренно снижаются, держатся на уровне 2 тыс. долларов за тысячу кубометров.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

Ближайшие — октябрьские — фьючерсы (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) открыли торги у отметки около 1 965,8 доллара за тысячу кубометров (-4,4%). Затем цены выросли до 2 016 долларов (-2%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня — 2 056,6 доллара за тысячу кубометров (+11,3% к расчетной цене вторника).

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Версия на английском языке Natural gas price in Europe down 2%
Версия на азербайджанском языке Avropada təbii qazın qiyməti 2 %-dək düşüb

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