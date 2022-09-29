Цены на газ в Европе снизились примерно на 2%

Биржевые цены на газ в Европе в начале торгов в четверг умеренно снижаются, держатся на уровне 2 тыс. долларов за тысячу кубометров.

Биржевые цены на газ в Европе в начале торгов в четверг умеренно снижаются, держатся на уровне 2 тыс. долларов за тысячу кубометров.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

Ближайшие — октябрьские — фьючерсы (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) открыли торги у отметки около 1 965,8 доллара за тысячу кубометров (-4,4%). Затем цены выросли до 2 016 долларов (-2%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня — 2 056,6 доллара за тысячу кубометров (+11,3% к расчетной цене вторника).