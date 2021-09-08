Цены на газ в Европе продолжают бить рекорды

Цена октябрьского фьючерса на спотовый индекс TTF на бирже ICE Futures в среду днем подскочила до отметки 54,945 евро за кВт/ч, или 671 доллар США за тысячу кубометров.

Цена октябрьского фьючерса на спотовый индекс TTF на бирже ICE Futures в среду днем подскочила до отметки 54,945 евро за кВт/ч, или 671 доллар США за тысячу кубометров.

Об этом Report сообщает со ссылкой "Интерфакс".

Поставки российского газа в Европу по газопроводу "Ямал-Европа" в среду сократились еще больше, до 2,6 млн куб. м в час с 2,7 млн куб. м днем ранее.

Агентство Bloomberg сообщает, что европейские фьючерсы на природный газ выросли до рекордных максимумов с начала недели, поскольку объем российского газа, поступающего в Европу через ключевую точку входа, снизился, что ограничило поставки и на без того напряженном рынке.

Через Украину "Газпром" прокачивает в сентябре не более 109 млн куб. м в сутки (норма долгосрочного контракта на транзит).

Европейские запасы газа примерно на 20% ниже среднего сезонного показателя всего за несколько недель до отопительного сезона. Поэтому трейдеры сосредоточены на европейских маршрутах поставок российского газа и зимнем спросе, сказал Жюльен Хоарау, глава EnergyScan (подразделение компании Engie SA). По его словам, в Европе ожидается суровая зима, экстремальные погодные условия могут поднять цены выше 100 евро за мегаватт-час.

Поставки через станцию Мальнов (Германия), которая перекачивает российское топливо из крупного транзитного трубопровода, упали до самого низкого уровня за две недели. Объемы по этому маршруту начали падать в конце июля и еще больше после пожара на предприятии "Газпрома" в России в начале августа.

Цены также выросли, поскольку стоимость разрешений на выбросы углерода в Евросоюзе подскочила до нового максимума, что, как следствие, повысило привлекательность газа для выработки электроэнергии.

Ожидается, что спрос в Азии продолжит отвлекать грузы сжиженного природного газа из Европы, отмечают аналитики Citigroup.

Рынок надеется, что газопровод "Северный поток-2" из России в Германию начнет работу в будущем, что потенциально может ослабить напряженность в преддверии пикового зимнего сезона.

"Первые поставки ожидаются до конца года", - говорится в недавнем заявлении оператора трубопровода. До этого должны быть соединены датский и немецкий участки линии, а затем проведены пусконаладочные работы.