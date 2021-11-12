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Цены фьючерсов на газ в Европе вернулись к вчерашним показателям

Цены фьючерсов на газ в Европе вернулись к вчерашним показателям Цены фьючерсов на газ в Европе после резкого скачка в течение дня более чем на 6% к концу торгов замедлили рост до 0,3% по отношению ко вчерашней расчетной цене, на закрытии составив около 885 долларов США за тысячу кубометров.
Энергетика
12 ноября 2021 г. 21:50
Цены фьючерсов на газ в Европе вернулись к вчерашним показателям

Цены фьючерсов на газ в Европе после резкого скачка в течение дня более чем на 6% к концу торгов замедлили рост до 0,3% по отношению ко вчерашней расчетной цене, на закрытии составив около 885 долларов США за тысячу кубометров.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные ICE Futures.

Стоимость ближайших - декабрьских - фьючерсов на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, на открытии торгов составила 928,3 доллара США за 1 тысячу кубометров (примерно 814 евро), после чего цены выросли до максимальных за день 940 долларов (825 евро), а затем снизились к концу торгов до 884,7 доллара (776 евро), что с учетом курсовой разницы на 0,3% выше расчетной цены предыдущего торгового дня (почти 890 долларов, или 773 евро).

При этом в первой половине недели расчетные цены декабрьских фьючерсов снижались. Показатель в среду опустился примерно до 835 долларов, что более чем на 10% ниже показателя понедельника и на 3,4% - вторника.

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