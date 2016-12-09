Цена на нефть марки Brent выросла до 54,2 доллара

Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ Цены на нефть вечером в пятницу продолжают расти в ожидании положительного результата переговоров ОПЕК и других нефтедобывающих стран, которые пройдут в Вене в субботу.

Как передает Report, февральский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 16:20 добавил 0,31 (0,56%) - до 54,2 доллара за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на январь на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на 0,65 доллара (1,28%) - до 51,49 доллара за баррель.

По мнению аналитиков Westbeck Capital Management, благодаря договоренностям ОПЕК об ограничении добычи, цена нефти в 2017 году будет двигаться в диапазоне от 55 до 65 долл. за баррель с редкими взлетами цены выше 70 долл. за баррель.

Свое участие во встрече в субботу пока подтвердили десять из 14 приглашенных стран, включая Россию, Азербайджан, Казахстан, Мексику и Оман.

Успехом заседания будет достижение договоренности о том, что государства, не входящие в ОПЕК, сократят добычу на 600 тыс. баррелей в сутки. Россия уже согласилась снизить добычу на 300 тыс. баррелей в сутки.

Ожидается, что больше всего сократятся поставки в Северную Америку.