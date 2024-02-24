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Цена на азербайджанскую нефть упала до 86 долларов

Цена на азербайджанскую нефть упала до 86 долларов Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке снизилась на 2,03 доллара или 2,31%, до 86,11 долларов.
Энергетика
24 февраля 2024 г. 11:06
Цена на азербайджанскую нефть упала до 86 долларов

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке снизилась на 2,03 доллара или 2,31%, до 86,11 долларов.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

По итогам торгов цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent составила 81,62 доллара США.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне 60 долларов США.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года (15,81 доллара США), а максимальная - в июле 2008 года (149,66 доллара США).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 25%.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan neftinin qiyməti 86 dollara düşüb

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