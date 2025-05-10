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Цена на азербайджанскую нефть превысила $65

Цена на азербайджанскую нефть превысила $65 09:48
Энергетика
10 мая 2025 г. 09:36
Цена на азербайджанскую нефть превысила $65

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на $1,08 или 1,67% - до $65,66.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

По итогам торгов цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent составила $63,59.

Цена азербайджанской нефти в турецком Джейхане по условиям FOB выросла на $1,2 или 1,91% - до $64,27 за баррель.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $70.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная - в июле 2008 года ($149,66).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 31,65%.

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Версия на английском языке Azerbaijani oil price exceeds $65
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan neftinin qiyməti 65 dolları keçib

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