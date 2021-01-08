Цена барреля нефти марки Brent впервые за год поднялась выше 55 долларов

Цены поддерживают котировки ожидания по восстановлению спроса и решения ОПЕК+ по добыче

Мировые цены на нефть растут в пятницу днем, при этом стоимость нефти Brent поднялась выше 55 долларов США за баррель впервые с 26 февраля 2020 года, поддерживают котировки ожидания по восстановлению спроса и решения ОПЕК+ по добыче, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Report со ссылкой на Prime, цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,43% — до 55,16 доллара США за баррель, февральских фьючерсов на WTI — на 1,18%, до 51,43 доллара США за баррель.

В целом ожидания по нефти остаются оптимистичными из-за прогнозов по спросу и предложению на рынке. Так, инвесторы ожидают восстановления экономики в текущем году на фоне мер стимулирования, что позитивно отражается на перспективах спроса на нефть.

Отыгрывают трейдеры и решения ОПЕК+ по добыче. Во вторник ОПЕК+ завершил свое двухдневное заседание, на котором определил параметры сделки сразу на два месяца вперед: текущие условия соглашения продлены практически для всех стран, но Россия и Казахстан получили возможность нарастить добычу в феврале и марте, а Саудовская Аравия и ряд других участников, напротив, решили дополнительно ее сократить.

"Нефтяные рынки, как ожидается, останутся с "бычьими" настроениями к февралю. Но опасения по поводу более слабого спроса на бензин и другие виды топлива в США и других частях мира из-за расширения ограничений, сдерживающих распространение COVID-19, могут ограничить рост", — цитирует агентство Reuters слова старшего аналитика отдела по сырьевым товарам Fujitomi Co. Казухико Саито (Kazuhiko Saito).

Поддерживает нефтяные цены и ралли фондовых рынков. Днем ранее три основных американских фондовых индекса обновили исторические рекорды, в пятницу максимального уровня достиг немецкий индекс DAX, а японский Nikkei 225 достиг наивысших уровней с августа 1990 года.