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Цена барреля нефти марки Brent впервые за год поднялась выше 55 долларов

Цена барреля нефти марки Brent впервые за год поднялась выше 55 долларов Цены поддерживают котировки ожидания по восстановлению спроса и решения ОПЕК+ по добыче
Энергетика
8 января 2021 г. 17:05
Цена барреля нефти марки Brent впервые за год поднялась выше 55 долларов

Мировые цены на нефть растут в пятницу днем, при этом стоимость нефти Brent поднялась выше 55 долларов США за баррель впервые с 26 февраля 2020 года, поддерживают котировки ожидания по восстановлению спроса и решения ОПЕК+ по добыче, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Report со ссылкой на Prime, цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,43% — до 55,16 доллара США за баррель, февральских фьючерсов на WTI — на 1,18%, до 51,43 доллара США за баррель.

В целом ожидания по нефти остаются оптимистичными из-за прогнозов по спросу и предложению на рынке. Так, инвесторы ожидают восстановления экономики в текущем году на фоне мер стимулирования, что позитивно отражается на перспективах спроса на нефть.

Отыгрывают трейдеры и решения ОПЕК+ по добыче. Во вторник ОПЕК+ завершил свое двухдневное заседание, на котором определил параметры сделки сразу на два месяца вперед: текущие условия соглашения продлены практически для всех стран, но Россия и Казахстан получили возможность нарастить добычу в феврале и марте, а Саудовская Аравия и ряд других участников, напротив, решили дополнительно ее сократить.

"Нефтяные рынки, как ожидается, останутся с "бычьими" настроениями к февралю. Но опасения по поводу более слабого спроса на бензин и другие виды топлива в США и других частях мира из-за расширения ограничений, сдерживающих распространение COVID-19, могут ограничить рост", — цитирует агентство Reuters слова старшего аналитика отдела по сырьевым товарам Fujitomi Co. Казухико Саито (Kazuhiko Saito).

Поддерживает нефтяные цены и ралли фондовых рынков. Днем ранее три основных американских фондовых индекса обновили исторические рекорды, в пятницу максимального уровня достиг немецкий индекс DAX, а японский Nikkei 225 достиг наивысших уровней с августа 1990 года.

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