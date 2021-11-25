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Буровое судно Fatih приступит к бурению разведочной скважины на Черном море

Буровое судно Fatih приступит к бурению разведочной скважины на Черном море В I квартале 2022 года судно Fatih начнет бурение очередной разведочной скважины в Черном море.
Энергетика
25 ноября 2021 г. 15:54
Буровое судно Fatih приступит к бурению разведочной скважины на Черном море

В I квартале 2022 года судно Fatih начнет бурение очередной разведочной скважины в Черном море.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом сообщил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез на состоявшемся в Анкаре 13-м консультационном совещании по разведке и добыче углеводородов.

Министр отметил, что Турция полна решимости активизировать усилия по разведке месторождений, и в данной связи особая роль возлагается на четвертое буровое судно 7-го поколения, которое приступит к работам летом будущего года.

"В мире насчитывают всего пять подобных судов. Мы горды тем, что одно из них принадлежит нам. Благодаря новому судну, мы планируем реализовать важные проекты. Четвертое буровое судно Турции будет принято весной 2022 года. Непосредственные работы начнутся в июне-июле будущего года", - сказал он.

Донмез отметил, что наряду с перспективными районами месторождений, планируется использовать новые методы для повторного анализа резервов старых месторождений, в том числе на суше. К примеру, скважина "Варынджа-1", которая была закрыта в 1982 году, сегодня вновь введена в эксплуатацию - добыча составляет более 3 тыс. баррелей нефти в сутки.

По его словам, что в рамках проекта разработки газового месторождения "Сакарья" в Черном море, по сегодняшний день пробурены семь скважин. Буровое судно Fatih продолжает работы на скважине "Туркали-6".

За 10 месяцев текущего года в Турции было добыто 19,8 млн баррелей нефти и 347,3 млн кубометров газа.

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Версия на английском языке Fatih ship to start drilling exploration well in Black Sea

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