Бразилия отказалась войти в сделку ОПЕК+

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Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ Бразилия отвергла неофициальное предложение Саудовской Аравии крупнейшим производителям нефти в Латинской Америке присоединиться к сделке по сокращению добычи ОПЕК+. Как сообщает Report со ссылкой на Вести.Экономика, об этом заявил Марсио Феликс, секретарь по нефти и газу в Бразилии.

"Саудовская Аравия обеспокоена ростом производства в Бразилии. Мы уже объяснили, что Бразилия не может этого сделать", - сказал Феликс агентству Reuters.

Марсио Феликс получил звонок от советника министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха через несколько дней после того, как были объявлены результаты конкурсов на право заключения соглашения о разделе продукции (СРП) по блоку Северного Каркара в подсолевом слое на шельфе Бразилии.

Бразилия, которая производит 2,65 млн баррелей сырой нефти в день, по закону не может контролировать объем добычи. Южноамериканская страна может удвоить добычу нефти до более чем 5 млн баррелей в день к 2027 году.