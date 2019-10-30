Бразилия может стать новым членом ОПЕК

Бразилия выразила желание войти в состав Организации стран — экспортёров нефти (ОПЕК).

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил президент Бразилии Жаир Болсонару, выступая на форуме Future Investment Initiative в Эр-Рияде.

"В следующие несколько лет Бразилия войдет в число пяти-шести крупнейших по величине производителей нефти в мире. Это очень хорошо, потому что это поможет стабилизировать цены на нефть. Некоторые люди даже говорят о возможности для Бразилии войти в ОПЕК… Я бы очень хотел, чтобы Бразилия стала членом ОПЕК. И я думаю, что потенциал у нас есть, у нас большие запасы нефти, больше, чем у многих стран ОПЕК ", - сказал Болсонару.

Чтобы войти в состав ОПЕК, Болсонару намерен обсудить этот вопрос с министрами экономики и энергетики, после чего сможет делать последующие шаги в этом направлении.