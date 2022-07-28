BP добился еще одного успеха в проекте ACE

В рамках проекта Центральный Восточный Азери (ACE), следующего этапа разработки месторождения Азери-Чираг-Глубоководный Гюнешли" (АЧГ), два гигантских буровых модуля были безопасно и эффективно подняты на необходимую высоту и размещены на строящемся в нас

В рамках проекта Центральный Восточный Азери (ACE), следующего этапа разработки месторождения Азери-Чираг-Глубоководный Гюнешли" (АЧГ), два гигантских буровых модуля были безопасно и эффективно подняты на необходимую высоту и размещены на строящемся в настоящее время блоке верхнего строения ACE.

Об этом Report сообщили в компании BP, которая является оператором проекта.

Один из двух буровых модулей представляет собой модуль поддержки бурения весом 2 350 тонн, длиной 43 м, шириной 20 м и высотой 20 м, а второй - комплект бурового оборудования весом 2 400 тонн, длиной 32 м, шириной 22 м и высотой 80 м. Модули построены на производственно-монтажном участке в Биби-Эйбате.

Нил Филлипс, генеральный директор проекта ACE, сказал, что это была сложная операция, впервые выполненная BP на Каспии: "Вначале модули были подняты на высоту примерно 27 метров. После этого с помощью гидравлических домкратов перемещены и установлены на палубе".

Вице-президент BP по проектам в регионе Азербайджана, Грузии, Турции, России, Египта и Омана Кахал Келли отметил, что эта установка очень важна для проекта: “Подъем на верхнюю палубу и успешная интеграция двух буровых установок является знаменательным событием, которое было достигнуто в направлении полного завершения проекта ACE. Успешное выполнение этой операции является результатом почти четырех лет инженерно-проектных и производственных работ, проведенных в тесном сотрудничестве с подрядчиками проекта, включая Azfen, NOV, SOCAR-KBR и Mammoet”.

“Работа по вводу в эксплуатацию следующей платформы АЧГ - ACE, которая будет поддерживать наши усилия по эффективному управлению добычей на месторождении АЧГ, продвигается в соответствии с планом. В 2017 году мы продлили соглашение по АЧГ до середины века и, как долгосрочный энергетический партнер Азербайджана, привержены нашему обязательству по безопасному, эффективному и надежному продолжению операций по АЧГ. Мы работаем в Азербайджане в течение 30 лет и будем здесь, по крайней мере, в течение следующих трех десятилетий, чтобы, действуя совместно с правительством, SOCAR и нашими партнерами, реализовать долгосрочный эксплуатационный потенциал АЧГ посредством новых инвестиций, технологий и новых совместных усилий”, - сказал Бахтияр Асланбейли, вице-президент BP по коммуникациям и внешним связям в Каспийском регионе.

Работы по проекту ACE в целом завершены на 75%. К ним привлечены 5000 человек в Баку, Европе и Соединенном Королевстве, большинство из которых являются гражданами Азербайджана.