Bloomberg: Около 68% американского экспортного СПГ поступает в Европу

Производители сжиженного природного газа (СПГ) в США предпочитают отправлять сырье в Европу на фоне слабого спроса в Азии. Около 68% американского экспорта поступает в Европу, 27% - в Азию.

Производители сжиженного природного газа (СПГ) в США предпочитают отправлять сырье в Европу на фоне слабого спроса в Азии. Около 68% американского экспорта поступает в Европу, 27% - в Азию.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании Kpler.

Старший аналитик компании Лаура Пейдж сообщила, что прогнозы о росте спроса на СПГ в Азии после отмены коронавирусных ограничений не оправдали ожиданий. Снятие ограничений оказалось неровным, COVID-19 все еще распространяется. Кроме того, вскоре начнется Китайский новый год.

Сейчас изменение спроса зависит от температуры в двух регионах и от промышленного спроса в Китае. Аналитики BloombergNEF считают, что похолодание в Азии может привести к перенаправлению грузов из Европы, но снижение температуры не ожидается.

Потепление в Европе в начале января позволило странам ЕС сэкономить газ и удержать запасы в хранилищах практически на рекордном уровне в истории. Стоимость газа на этом фоне вернулась к показателям годичной давности.