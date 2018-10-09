Банк России не исключил падения цены на нефть до 35 долларов

Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ Банк России в своем рисковом сценарии допускает, что цена на нефть может упасть до 35 долларов за баррель.

Как сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru, об этом заявила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.

Согласно базовому сценарию ЦБ, цены на нефть марки Urals будут падать - до 55 долларов в среднем в 2020-2021 годах. Другой сценарий предусматривает, что стоимость барреля нефти будет сохраняться на уровне в 70 долларов за баррель в 2018-2021 годах.