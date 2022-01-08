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АЗС Qazaq Oil и "КазМунайГаз" частично возобновили работу

АЗС Qazaq Oil и "КазМунайГаз" частично возобновили работу Сети АЗС Qazaq Oil и "КазМунайГаз" частично возобновили работу и надеются, что удастся обеспечить работу всей сети в ближайшее время, говорится в заявлении сети.
Энергетика
8 января 2022 г. 12:28
АЗС Qazaq Oil и КазМунайГаз частично возобновили работу

Сети АЗС Qazaq Oil и "КазМунайГаз" частично возобновили работу и надеются, что удастся обеспечить работу всей сети в ближайшее время.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении сети.

"В текущей ситуации сети АЗС "Qazaq Oil" и "КазМунайГаз" принимают все возможные меры для бесперебойного обеспечения топливом населения, социальных служб, служб скорой медицинской помощи и других объектов жизнеобеспечения. Мы уже частично возобновили работу АЗС даже в самых сложных регионах Республики и надеемся, что нам удастся обеспечить работу абсолютно всей сети в ближайшее время", - говорится в заявлении Qazaq Oil в Twitter.

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