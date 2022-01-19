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"Азеришыг" подготовил коммуникационную стратегию

"Азеришыг" подготовил коммуникационную стратегию ЗАО "Азеришыг" в рамках сотрудничества с компанией "Deloitte" разработало коммуникационную стратегию, направленную на дальнейшее повышение уровня информированности и удовлетворенности субъектов предпринимательства по сетям электроснабжения.
Энергетика
19 января 2022 г. 12:36
Азеришыг подготовил коммуникационную стратегию

ЗАО "Азеришыг" в рамках сотрудничества с компанией "Deloitte" разработало коммуникационную стратегию, направленную на дальнейшее повышение уровня информированности и удовлетворенности субъектов предпринимательства по сетям электроснабжения.

Об этом Report сообщили в ЗАО.

Одним из главных приоритетов акционерного общества является упрощение процесса подключения граждан к сети энергоснабжения и создание возможности эффективного обращения без необходимости покидать место пребывания. Граждане могут обращаться в онлайн-режиме через сайты E-GOV (портал электронного правительства), e-service.azerishiq.az для обеспечения объектов электричеством.

Основной целью рабочей группы по "Подключению к сети электроснабжения" Комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам, в которой представлен "Азеришыг", является формирование эффективной бизнес-среды в стране, повышение ее позиций в международных рейтингах и доступности электроэнергии. С этой целью рабочая группа приняла решение о разработке коммуникационной стратегии на 2022-2025 годы. Стратегия предусматривает налаживание отношений с заинтересованными сторонами, управление интернет-ресурсами и профилями в соцсетях, формирование позитивного имиджа, уведомление граждан о реализуемых Обществом инновациях, обеспечение удовлетворенности граждан и др.

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Версия на азербайджанском языке "Azərişıq" Kommunikasiya Strategiyası hazırlayıb

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