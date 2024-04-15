"Азеришиг" проводит восстановительные работы в Карабахе и Восточном Зангезуре

ОАО "Азеришыг" продолжает восстановительные работы в Губадлинском, Зангиланском и Джебраильском районах.

ОАО "Азеришыг" продолжает восстановительные работы в Губадлинском, Зангиланском и Джебраильском районах.

Как передает Report со ссылкой на акционерное общество, начато строительство воздушной линии 35 кВ от поселка Агбенд Зангиланского района до высоты Бартаз.

В Губадлинском районе установлены новые опоры для ВЛ на территории села Фарджан от подстанции 110/35/10 кВ. В направлении села Сарылы Хаштаб продолжаются работы по установке опор ВЛ 35 кВ.

Аналогичные работы ведутся на территории под названием Узумджулук и в направлении Гюлябирт.