"Азеришиг" проводит восстановительные работы в Карабахе и Восточном Зангезуре

ОАО "Азеришыг" продолжает восстановительные работы в Губадлинском, Зангиланском и Джебраильском районах.
Как передает Report со ссылкой на акционерное общество, начато строительство воздушной линии 35 кВ от поселка Агбенд Зангиланского района до высоты Бартаз.
В Губадлинском районе установлены новые опоры для ВЛ на территории села Фарджан от подстанции 110/35/10 кВ. В направлении села Сарылы Хаштаб продолжаются работы по установке опор ВЛ 35 кВ.
Аналогичные работы ведутся на территории под названием Узумджулук и в направлении Гюлябирт.