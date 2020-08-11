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"Aзеригаз": За последние 5 лет число новых абонентов превысило полмиллиона

"Aзеригаз": За последние 5 лет число новых абонентов превысило полмиллиона Уровень газификации в стране составляет 100%
Энергетика
11 августа 2020 г. 17:59
Aзеригаз: За последние 5 лет число новых абонентов превысило полмиллиона

Продолжается реализация Государственной программы по газификации страны на 2020 год. Уже газифицированы 14 новых жилмассивов.

Как сообщили Report в ПО "Азеригаз", в настоящее время газификация ведется в 30 населенных пунктах и 27 новых жилых массивах, расположенных, преимущественно, в Гяндже, Дашкесане, Гёйгёле, Самухе, Абшероне, Хызы, Сиязани, Шабране, Агдаше, Гёйчае, Агстафе, Гедабеке, Шемкире и Товузе.

В начале 2015 года число абонентов достигала 1 млн 710 тыс., по состоянию на 1 июля 2020 года - 2 млн 285 тыс. Таким образом, рост составил свыше 570 тыс. Уровень газификации в стране составляет 100%.

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Версия на азербайджанском языке Фото"Azəriqaz": Son 5 ildə yeni əhali abonentlərinin sayı yarım milyonu ötüb

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