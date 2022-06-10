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"Азеригаз" проведет техосмотр в квартирах и объектах

"Азеригаз" проведет техосмотр в квартирах и объектах Производственное объединение "Азеригаз" не реже одного раза в год, до 1 ноября, проводит технический осмотр на предмет соблюдения правил безопасности при пользовании природным газом в жилых квартирах и на промышленных объектах.
Энергетика
10 июня 2022 г. 13:55
Азеригаз проведет техосмотр в квартирах и объектах

Производственное объединение "Азеригаз" не реже одного раза в год, до 1 ноября, проводит технический осмотр на предмет соблюдения правил безопасности при пользовании природным газом в жилых квартирах и на промышленных объектах.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник отдела охраны здоровья, окружающей среды, безопасности труда и контроля качества ПО Илькин Бейбутов.

"Технический осмотр будут проводить сотрудники ПО "Азеригаз". Контроль за качеством проведенных экспертиз осуществляет МЧС и Министерство энергетики. По окончании осмотра будет составлен акт. В случае выявления нарушения, владельцу квартиры или объекта будет предоставлено время для устранения этого нарушения.

В случае выявления нарушения, угрожающего жизни людей, "Азеригаз" имеет право приостановить подачу природного газа", - сказал Бейбутов.

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