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    "Азерэнержи" в прошлом году произвел почти 2 млрд кВт/час электроэнергии

    Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ В марте этого года ОАО "Азерэнержи" произведено 1,954 млрд кВт/час электроэнергии, что на 0,5% или 0,01 млрд кВт/ч меньше по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.

    Об этом сообщил Report глава пресс-службы "Азерэнержи" Яхья Бабанлы.

    По его словам, в прошлом месяце также был продолжен энергообмен с соседними странами. Кроме того, предприняты необходимые меры для повышения эффективности производства электроэнергии, бесперебойного обеспечения потребителей электрической и тепловой энергией. 

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