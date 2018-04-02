"Азерэнержи" в прошлом году произвел почти 2 млрд кВт/час электроэнергии

Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ В марте этого года ОАО "Азерэнержи" произведено 1,954 млрд кВт/час электроэнергии, что на 0,5% или 0,01 млрд кВт/ч меньше по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.

Об этом сообщил Report глава пресс-службы "Азерэнержи" Яхья Бабанлы.

По его словам, в прошлом месяце также был продолжен энергообмен с соседними странами. Кроме того, предприняты необходимые меры для повышения эффективности производства электроэнергии, бесперебойного обеспечения потребителей электрической и тепловой энергией.