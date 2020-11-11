"Азерэнержи" усилил работы в связи с растущим спросом

Растущий спрос на электроэнергию в стране, особенно после освобождения наших земель, значительно ускорил работы по строительству и реконструкции энергосистемы

Растущий спрос на электроэнергию в стране, особенно после освобождения наших земель, значительно ускорил работы по строительству и реконструкции энергосистемы.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении ОАО "Азерэнержи".

В информации также отмечается, что, мобилизовав свои мощности, "Азерэнержи" активизировала работы по всем направлениям, включая работы на недавно построенной электростанции "Гобу" мощностью 330, 220, 110 киловольт и пропускной способностью 1000 мегаватт и 385 мегаваттной электростанции "Гобу".