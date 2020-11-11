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"Азерэнержи" усилил работы в связи с растущим спросом

"Азерэнержи" усилил работы в связи с растущим спросом Растущий спрос на электроэнергию в стране, особенно после освобождения наших земель, значительно ускорил работы по строительству и реконструкции энергосистемы
Энергетика
11 ноября 2020 г. 21:35
Азерэнержи усилил работы в связи с растущим спросом

Растущий спрос на электроэнергию в стране, особенно после освобождения наших земель, значительно ускорил работы по строительству и реконструкции энергосистемы.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении ОАО "Азерэнержи".

В информации также отмечается, что, мобилизовав свои мощности, "Азерэнержи" активизировала работы по всем направлениям, включая работы на недавно построенной электростанции "Гобу" мощностью 330, 220, 110 киловольт и пропускной способностью 1000 мегаватт и 385 мегаваттной электростанции "Гобу".

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