 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​"Азерэнержи" раскрыл причины невыплаты зарплат сотрудникам

    Представитель организации отметил, что проблемы с выдачей заработной платы сотрудникам связаны с финансовыми трудностями

    Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ ОАО "Азерэнержи" выплатит задержанные зарплаты сотрудникам через несколько дней. Об этом сообщил Report глава пресс-службы "Азерэнержи" Алекпер Бахшалиев.

    А.Бахшалиев отметил, что проблемы с выдачей заработной платы сотрудникам связаны с финансовыми трудностями: "Не только мы испытываем финансовые затруднения. На следующей неделе все сотрудники получат зарплату".

    Отметим, что часть сотрудников "Азерэнержи" не получает зарплату с июля, другая часть - с августа. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi