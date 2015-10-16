​"Азерэнержи" раскрыл причины невыплаты зарплат сотрудникам

Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ ОАО "Азерэнержи" выплатит задержанные зарплаты сотрудникам через несколько дней. Об этом сообщил Report глава пресс-службы "Азерэнержи" Алекпер Бахшалиев.

А.Бахшалиев отметил, что проблемы с выдачей заработной платы сотрудникам связаны с финансовыми трудностями: "Не только мы испытываем финансовые затруднения. На следующей неделе все сотрудники получат зарплату".

Отметим, что часть сотрудников "Азерэнержи" не получает зарплату с июля, другая часть - с августа.