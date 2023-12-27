"Азерэнержи" подготовил энергокарту освобожденных территорий

ОАО "Азерэнержи" подготовило энергетическую карту освобожденных от оккупации территорий для непрерывного снабжения электроэнергией.

ОАО "Азерэнержи" подготовило энергетическую карту освобожденных от оккупации территорий для непрерывного снабжения электроэнергией.

Как сообщает корреспондент Report из Агдама, об этом заявил начальник Карабахской региональной электросети "Азерэнержи" Мирджалал Гусейнов.

По его словам, узловая подстанция "Агдам", которую 24 декабря открыл президент Ильхам Алиев, занесена в энергокарту: "Подстанция будет играть важную роль в энергоснабжении части города Агдам, близлежащих сел, поселка Аскеран и других территорий Ходжалинского района, а также Агдеринского района".