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Азербайджан в этом году экспортировал полиэтилен на 38 млн долларов

Азербайджан в этом году экспортировал полиэтилен на 38 млн долларов

В январе-мае этого года Азербайджан, согласно таможенным декларациям, экспортировал 59,9 тыс. тонн полиэтилена в первичных формах.

Как сообщает Report со ссылкой на статданные Госкомтаможни, стоимость этих объемов продукции составила 38,3 млн долларов США.

За 5 месяцев доля полиэтилена в экспорте ненефтяного сектора составила 5,3%.

В Азербайджане производится полиэтилен низкой и высокой плотности. Полиэтилен низкой плотности производится на этилен-полиэтиленовом заводе Производственного объединения "Азерикимъя" SOCAR, а полиэтилен высокой плотности - на заводе SOCAR Polymer, сданном в эксплуатацию в феврале прошлого года.

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